У Києві обірвалась частина Південного мосту: рух обмежили, утворився затор. Фото

Яра Дорош Життя столиці 10:13, 26.05.2020 Оновлено: 10:26, 26.05.2020

У Києві на Південному мості у вівторок вранці, 26 травня, трапилася аварійна ситуація з одним із старих деформаційних швів.

Там обірвалась частина накривного листа. Про це написала пресслужба комунальної корпорації "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook.

У Києві обірвалась частина Південного мосту
Київавтодор

Зазначається, що фахівці "Київавтошляхміст" уже розпочали роботи на мості. Полагодити все планували за 3-4 години.

Рух у напрямку правого берега було частково обмежено. Згідно із даними карт GoogleMaps, на мості утворився значний затор.

Затор на Південному мості у Києві
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 14 травня вкотре тріснуло скло на пішохідно-велосипедному мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів.

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