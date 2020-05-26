У Києві обірвалась частина Південного мосту: рух обмежили, утворився затор. Фото

У Києві на Південному мості у вівторок вранці, 26 травня, трапилася аварійна ситуація з одним із старих деформаційних швів.

Там обірвалась частина накривного листа. Про це написала пресслужба комунальної корпорації "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook.

У Києві обірвалась частина Південного мосту Київавтодор

Зазначається, що фахівці "Київавтошляхміст" уже розпочали роботи на мості. Полагодити все планували за 3-4 години.

Рух у напрямку правого берега було частково обмежено. Згідно із даними карт GoogleMaps, на мості утворився значний затор.

Затор на Південному мості у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 14 травня вкотре тріснуло скло на пішохідно-велосипедному мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів.

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