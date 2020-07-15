У Києві – новий рекорд випадків коронавірусу за добу: Кличко озвучив статистику

У Києві станом на 15 липня зафіксували рекордно велику кількість нових випадків COVID-19, виявлених за добу, – 147. Загалом у місті вже 6497 заражених коронавірусом.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Новини сьогодні, на жаль, неприємні. Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилася на 147 хворих. Це найбільше за весь період пандемії. Одна людина померла. На сьогодні у столиці вже 6497 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві Telegram/Віталій Кличко

За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 66 жінок віком від 18 до 71 року, 73 чоловіка віком від 18 до 85 рокiв, а також п'ять дівчаток від одного до 16 років, три хлопчики від двох до шести років. Зокрема, йдеться і про шістьох медиків. До лікарень столиці госпіталізували 29 пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів.

"За минулу добу одужали 36 людей. Всього коронавірус подолали 2160 мешканців Києва", – відзначив мер столиці і додав, що від COVID-19 в місті вже померли 126 осіб.

Він також сказав, що найбільше нових випадків захворювання виявили у Шевченківському районі – 27, у Дарницькому – 22, в Деснянському – 21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 15 липня було зафіксовано 3128 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще в 38 осіб, проте одужали за цей час 129 жителів області.