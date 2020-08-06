У Києві – новий "коронавірусний" антирекорд серпня: 180 випадків за добу

У Києві зафіксували новий антирекорд серпня за кількістю випадків COVID-19, виявлених за добу, – 180. Загалом у столиці станом на 6 серпня вже 8992 заражених коронавірусом.

Про це свідчать дані сайту Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО. За минулу добу в Києві від коронавірусу одужали 49 осіб, а померли – три.

Загалом у столиці вже 142 летальних випадки COVID-19. Одужали за весь час пандемії 3137 жителів міста. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"6 серпня (станом на 9:00) в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1819 – летальних, 42 524 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1318 нових випадків. Загалом проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 997 пацієнтів", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 2898 випадків;

Волинська область – 4108 випадків;

Дніпропетровська область – 1492 випадки;

Донецька область – 941 випадок;

Житомирська область – 2036 випадків;

Закарпатська область – 5539 випадків;

Запорізька область – 890 випадків;

Івано-Франківська область – 5295 випадків;

Кіровоградська область – 713 випадків;

м. Київ – 8992 випадки;

Київська область – 3980 випадків;

Львівська область – 10 420 випадків;

Луганська область – 135 випадків;

Миколаївська область – 666 випадків;

Одеська область – 3748 випадків;

Полтавська область – 477 випадків;

Рівненська область – 6538 випадків;

Сумська область – 594 випадки;

Тернопільська область – 3177 випадків;

Харківська область – 4381 випадок;

Херсонська область – 242 випадки;

Хмельницька область – 1257 випадків;

Чернівецька область – 6383 випадки;

Черкаська область – 969 випадків;

Чернігівська область – 937 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 серпня до Центру надійшло 1805 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 131 177.

Дані РНБО Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній антирекорд серпня за кількістю випадків COVID-19, виявлених за добу, у Києві було зафіксовано 5 серпня. Тоді їхня кількість становила 150.