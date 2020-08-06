У Києві – новий "коронавірусний" антирекорд серпня: 180 випадків за добу

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 09:32, 6.08.2020 Оновлено: 10:00, 6.08.2020

У Києві зафіксували новий антирекорд серпня за кількістю випадків COVID-19, виявлених за добу, – 180. Загалом у столиці станом на 6 серпня вже 8992 заражених коронавірусом.

Про це свідчать дані сайту Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО. За минулу добу в Києві від коронавірусу одужали 49 осіб, а померли – три.

Загалом у столиці вже 142 летальних випадки COVID-19. Одужали за весь час пандемії 3137 жителів міста. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"6 серпня (станом на 9:00) в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1819 – летальних, 42 524 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1318 нових випадків. Загалом проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 997 пацієнтів", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 2898 випадків;

  • Волинська область – 4108 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1492 випадки;

  • Донецька область – 941 випадок;

  • Житомирська область – 2036 випадків;

  • Закарпатська область – 5539 випадків;

  • Запорізька область – 890 випадків;

  • Івано-Франківська область – 5295 випадків;

  • Кіровоградська область – 713 випадків;

  • м. Київ – 8992 випадки;

  • Київська область – 3980 випадків;

  • Львівська область – 10 420 випадків;

  • Луганська область – 135 випадків;

  • Миколаївська область – 666 випадків;

  • Одеська область – 3748 випадків;

  • Полтавська область – 477 випадків;

  • Рівненська область – 6538 випадків;

  • Сумська область – 594 випадки;

  • Тернопільська область – 3177 випадків;

  • Харківська область – 4381 випадок;

  • Херсонська область – 242 випадки;

  • Хмельницька область – 1257 випадків;

  • Чернівецька область – 6383 випадки;

  • Черкаська область – 969 випадків;

  • Чернігівська область – 937 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 серпня до Центру надійшло 1805 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 131 177.

Дані РНБО
Скриншот
Дані МОЗ
Скриншот
Дані МОЗ
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній антирекорд серпня за кількістю випадків COVID-19, виявлених за добу, у Києві було зафіксовано 5 серпня. Тоді їхня кількість становила 150.

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