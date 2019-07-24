У Києві новий борт: волонтерка звернулася із закликом про допомогу

В Головний військовий клінічний госпіталь в Києві 24 липня прибув черговий борт з важкопораненими бійцями із зони бойових дій на Донбасі.

Всім їм потрібна допомога, повідомила волонтерка Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook, закликавши небайдужих українців долучитися до порятунку Героїв (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"У Києві новий борт з пораненими. Багато швидких мчало по Столичному шосе, є поранені дуже важкі. Війна не закінчується, багато загиблих і багато поранених. Кожен день лікарі роблять складні операції і медперсонал піклується про воїнів, при цьому все ще є відсутні позиції", – написала вона.

Також пораненим бійцям можна приносити соки, воду, йогурти. З продуктів є потреба в ковбасі, сирі, овочах для бутербродів, цукрі, цукерках, каві і чаї. З одягу – футболки, шорти. З ліків – "Дексалгін" і "Кетанов" (знеболююче в ампулах). Ще потрібні пелюшки під рани, шампуні, рушники, станки для гоління, шкарпетки і нижня білизна.

"Спасибі всім велике, хто допомагає!" – написала Юсупова.

Карта для допомоги: 4627 0551 5008 4795, Ветвицька Наталія (Юсупова), ПриватБанк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Збройних силах України розгорівся скандал через загиблих Героїв. Приводом послужила публікація заступника начальника Управління по зв'язках з громадськістю Збройних сил України Юзефа Венсковіча, в якій він давав прес-службам військових підрозділів рекомендації щодо висвітлення бойових втрат.

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