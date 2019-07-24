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У Києві новий борт: волонтерка звернулася із закликом про допомогу

13.7т Читати матеріал російською

В Головний військовий клінічний госпіталь в Києві 24 липня прибув черговий борт з важкопораненими бійцями із зони бойових дій на Донбасі.

Всім їм потрібна допомога, повідомила волонтерка Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook, закликавши небайдужих українців долучитися до порятунку Героїв (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"У Києві новий борт з пораненими. Багато швидких мчало по Столичному шосе, є поранені дуже важкі. Війна не закінчується, багато загиблих і багато поранених. Кожен день лікарі роблять складні операції і медперсонал піклується про воїнів, при цьому все ще є відсутні позиції", – написала вона.

Також пораненим бійцям можна приносити соки, воду, йогурти. З продуктів є потреба в ковбасі, сирі, овочах для бутербродів, цукрі, цукерках, каві і чаї. З одягу – футболки, шорти. З ліків – "Дексалгін" і "Кетанов" (знеболююче в ампулах). Ще потрібні пелюшки під рани, шампуні, рушники, станки для гоління, шкарпетки і нижня білизна.

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"Спасибі всім велике, хто допомагає!" – написала Юсупова.

Карта для допомоги: 4627 0551 5008 4795, Ветвицька Наталія (Юсупова), ПриватБанк.

У Києві новий борт: волонтерка звернулася із закликом про допомогу
У Києві новий борт: волонтерка звернулася із закликом про допомогу
У Києві новий борт: волонтерка звернулася із закликом про допомогу
У Києві новий борт: волонтерка звернулася із закликом про допомогу
У Києві новий борт: волонтерка звернулася із закликом про допомогу
У Києві новий борт: волонтерка звернулася із закликом про допомогу
У Києві новий борт: волонтерка звернулася із закликом про допомогу
У Києві новий борт: волонтерка звернулася із закликом про допомогу
У Києві новий борт: волонтерка звернулася із закликом про допомогу
У Києві новий борт: волонтерка звернулася із закликом про допомогу
У Києві новий борт: волонтерка звернулася із закликом про допомогу
У Києві новий борт: волонтерка звернулася із закликом про допомогу
У Києві новий борт: волонтерка звернулася із закликом про допомогу
У Києві новий борт: волонтерка звернулася із закликом про допомогу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Збройних силах України розгорівся скандал через загиблих Героїв. Приводом послужила публікація заступника начальника Управління по зв'язках з громадськістю Збройних сил України Юзефа Венсковіча, в якій він давав прес-службам військових підрозділів рекомендації щодо висвітлення бойових втрат.

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Теми
Війна на Донбасі Допомога пораненим в АТО військовим
Особа
Наталя Юсупова
Місце
Україна Київ
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Зеленскому звоните,его свите,мы знаем,что он войну закончил ,а борт прибыл!
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Хероям одна догога-- на тот свет... И Донбасс будет рад...
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1
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Андрущенко Владимир, тебе туда дорога вместе с пуйлом.
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0
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Юсупова опять бабло отжимает
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5
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Федоров Кирил, -дурик кацабский...тебе не понять...убогое...
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