У Києві новий антирекорд за випадками COVID-19 за добу

У Києві за добу коронавірус виявили ще у 150 осіб, що є новим антирекордом. Станом на 5 серпня у столиці вже 8812 підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram. Він закликав людей не нехтувати правилами та берегти себе.

"Ще в 150 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. За весь період коронавірус забрав життя 139 киян. На сьогодні в столиці вже 8812 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 81 жінка віком від 18 до 95 років, 61 чоловік віком від 20 до 79 років, а також п'ять дівчаток від п'яти до 17 років, три хлопчики від чотирьох до 15 років. Зокрема, мова і про шістьох медиків. До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів.

"Одужало за добу 44 хворих на COVID-19. Загалом за період пандемії хворобу подолали 3088 мешканців Києва", – пояснив мер столиці.

Він відзначив, що найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі – 29, у Дарницькому – 27, в Солом‘янському – 23.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 5 серпня підтверджено 3942 випадки коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 65 осіб, видужали за цей час – 68, одна людина померла.