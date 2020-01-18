Головна Новини
18 січня • оновлено в 10:26
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

У Києві небезпечно підвищився рівень забруднення повітря: як з цим боротися

1.8т
Читати матеріал російською

У Києві значно підвищилася концентрація забруднюючих речовин діоксиду азоту та діоксиду сірки через різке збільшення кількості транспорту після свят, а також суху і безвітряну погоду.

Небезпечне перевищення норми забруднення повітря зафіксували на бульварі Лесі Українки, а також на Бессарабській та Деміївській площах. Про це повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації.

Новини
Літо не за горами? Синоптики дали аномально теплий прогноз по Україні

За прогнозами синоптиків, зараз погодні умови лише сприяють накопиченню шкідливих часток. Все зміниться після випадання опадів, посилення вітру і зниження температури.

У Києві небезпечно підвищився рівень забруднення повітря

У Києві небезпечно підвищився рівень забруднення повітря

liga.net

У КМДА наголосили, що альтернативним і найкращим шляхом для зниження забруднення повітря є мінімізація використання особистого транспорту, а замість цього – використання громадського транспорту, особливо в години пік.

Фахівці радять жителям Києва уникати прогулянок біля автомобільних доріг, проводити вологе прибирання і пити більше води.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в суботу, 11 січня, Київ і частину Київської області, а також північно-східні регіони країни накрила хмара чадного газу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Київ
Тег
погода
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
0
7
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
РаGuли загадили атмосферу в русском граде Киеве.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
_ Зепепупик
_ Зепепупик
<< как с этим бороться >> ----- Да как бороться? Cpaть надо меньше!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Автомобили нужны более современные. А то сплошные Запорожцы :о)))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги