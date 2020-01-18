У Києві небезпечно підвищився рівень забруднення повітря: як з цим боротися

У Києві значно підвищилася концентрація забруднюючих речовин діоксиду азоту та діоксиду сірки через різке збільшення кількості транспорту після свят, а також суху і безвітряну погоду.

Небезпечне перевищення норми забруднення повітря зафіксували на бульварі Лесі Українки, а також на Бессарабській та Деміївській площах. Про це повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації.

За прогнозами синоптиків, зараз погодні умови лише сприяють накопиченню шкідливих часток. Все зміниться після випадання опадів, посилення вітру і зниження температури.

У Києві небезпечно підвищився рівень забруднення повітря liga.net

У КМДА наголосили, що альтернативним і найкращим шляхом для зниження забруднення повітря є мінімізація використання особистого транспорту, а замість цього – використання громадського транспорту, особливо в години пік.

Фахівці радять жителям Києва уникати прогулянок біля автомобільних доріг, проводити вологе прибирання і пити більше води.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в суботу, 11 січня, Київ і частину Київської області, а також північно-східні регіони країни накрила хмара чадного газу.

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