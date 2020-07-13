У Києві не можна купатися на пляжах, Кличко відзвітувався про ситуацію.

У Києві станом на 13 липня купатися на усіх пляжах – не рекомендовано.

Про це розповів мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Водночас, за його словами, засмагати і відпочивати там дозволено (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Минулого тижня на всіх столичних пляжах були вивішені жовті прапори. Це означає, що купатися на них не рекомендовано", – підкреслив Кличко.

"Чому склалася така ситуація? Через сильні дощі, що пройшли в Києві минулого тижня. Результати взятих проб води виявили завищені показники вмісту кишкової палички", – відзначив мер столиці.

Він додав, що у всіх водоймах після сильних опадів такі показники підвищуються. На їх повернення до норми потрібно 3-4 дні.

"Нові проби води фахівці Держпродспоживслужби братимуть сьогодні (13 липня. – Ред.). І в четвер-п'ятницю (16-17 липня. – Ред.) ми будемо готові повідомити, на яких пляжах купатися знову безпечно, а де – поки слід утриматися від водних процедур", – підсумував Кличко.

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