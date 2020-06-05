У Києві не дозволили ослабити карантин 5 червня: у мерії озвучили нові терміни

У Києві черговий етап ослаблення карантину, який мав початися вже 5 червня, відтермінували ненадовго. Після вихідних (із 9 червня) засідатиме відповідна комісія, яка зможе переглянути ситуацію.

Про це розповів заступник мера Києва Володимир Прокопів в ефірі 24 каналу. За його словами, наразі складно виявити людей, які інфікують коронавірусом інших, а говорити, що це відбувається транспорті чи в торговельних мережах, – некоректно.

"Ми не маємо поки проблеми із заповненими лікарнями. Аби місця у лікарнях були, ми вирішили ще не відкривати кафе та ресторани. Ми не кажемо про довге відтермінування, адже одразу після вихідних буде засідати наша комісія й ухвалюватиметься відповідне рішення щодо цього", – наголосив Прокопів.

У Києві не дозволили ослабити карантин 5 червня. Ілюстрація

Також, на його думку, збільшення кількості хворих у столиці не є катастрофічним, і це трохи більші цифри, ніж були раніше.

"Ми мали 30, 40, 50 випадків за день, то вчора (за 4 червня. – Ред.) їх було 82, з яких 14 – це саме медики. А також чотири летальних випадки – такої цифри ще не було ніколи, але чотири це все ж не 40, слава Богу. Тому казати про те, що в Києві катастрофа, – не можна", – пояснив чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві станом на 5 червня зафіксували 3292 підтверджені випадки COVID-19. За минулу добу в столиці коронавірусом заразилося 82 особи, проте за цей час видужало 27 пацієнтів.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що у Києві з 5 червня не відкриватимуть ресторани й кафе, хоча це й передбачено черговим етапом послаблення карантину в Україні.

Причиною стали дуже високі показники щодо захворюваності на COVID-19 у столиці.

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