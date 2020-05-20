У Києві назвали дату запуску сезону фонтанів: як виглядають найвідоміші

У столиці сезон роботи фонтанів розпочнеться у День Києва – 31 травня.

Команда спеціалізованого комунального водогосподарського підприємства "Київводфонд" вже розпочала підготовчі роботи перед відкриттям. Про це розповіла сама директорка підприємства Світлана Козловська, написала пресслужба КМДА на своєму сайті (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зазвичай сезон роботи фонтанів розпочинається 1 травня. Цьогоріч відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня у зв’язку з карантинними обмеженнями. Уже наприкінці тижня кияни спостерігатимуть пробні запуски водограїв. Цей процес є обов’язковим перед початком нового сезону", – сказала вона.

Фонтан на Майдані Незалежності у Києві КМДА/The Village

Так, київські фонтани працюватимуть з 31 травня до 30 вересня. Щопонеділка буде перерва для виконання необхідних технічних завдань.

Переглянути розклад роботи фонтанів столиці можна за посиланням. А тим часом OBOZREVATEL зібрав для своїх читачів фото найвідоміших із них.

Фонтани на Хрещатику у Києві КМДА/The Village

Фонтани на Майдані Незалежності у Києві КМДА/The Village

Фонтани на Майдані Незалежності у Києві КМДА/The Village

Фонтани в акваторії Русанівського каналу у Києві yilin.com.ua

Фонтани в акваторії Русанівського каналу у Києві Главком

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ, як решта міст України, з 22 травня розпочне новий етап послаблення карантину, введеного через поширення COVID-19.