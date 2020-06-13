У Києві натовп людей кинувся на пляж в розпал епідемії: показове фото

У Києві люди кинулися на пляж в розпал епідемії коронавірусної інфекції.

Відповідне фото опублікував журналіст Володимир Сонюк на своїй сторінці в Facebook. Кадр був зроблений з дрона, на ньому видно фото пляжу в районі Гідропарку.

На знімку можна побачити сотні людей, які насолоджуються літом, забувши про карантин, викликаний COVID-19.

У Києві натовп людей кинувся на пляж в розпал епідемії facebook.com/volodimir.sonyuk

"Київ. Гідропарк. Народ, здається, придумав, куди тікати від коронавірусу", – підписав фото Сонюк.

Під знімком з'явилися коментарі інтернет-користувачів, які підтримали обурення журналіста.

"Угу, натовп людей без дотримання дистанції в антисанітарних умовах, а потім – рекордна кількість хворих", "Чимало людей, пляжний сезон відкритий", – написали користувачі.

facebook.com/volodimir.sonyuk

facebook.com/volodimir.sonyuk

facebook.com/volodimir.sonyuk

facebook.com/volodimir.sonyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні в розпал пандемії відкрився купальний сезон. У мережі з'явилися фото, на яких можна побачити, що діється на пляжах.