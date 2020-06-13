У Києві натовп людей кинувся на пляж в розпал епідемії: показове фото

У Києві люди кинулися на пляж в розпал епідемії коронавірусної інфекції.
Відповідне фото опублікував журналіст Володимир Сонюк на своїй сторінці в Facebook. Кадр був зроблений з дрона, на ньому видно фото пляжу в районі Гідропарку.
На знімку можна побачити сотні людей, які насолоджуються літом, забувши про карантин, викликаний COVID-19.
У Києві натовп людей кинувся на пляж в розпал епідемії
facebook.com/volodimir.sonyuk
"Київ. Гідропарк. Народ, здається, придумав, куди тікати від коронавірусу", – підписав фото Сонюк.
Під знімком з'явилися коментарі інтернет-користувачів, які підтримали обурення журналіста.
"Угу, натовп людей без дотримання дистанції в антисанітарних умовах, а потім – рекордна кількість хворих", "Чимало людей, пляжний сезон відкритий", – написали користувачі.
facebook.com/volodimir.sonyuk
facebook.com/volodimir.sonyuk
facebook.com/volodimir.sonyuk
facebook.com/volodimir.sonyuk
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні в розпал пандемії відкрився купальний сезон. У мережі з'явилися фото, на яких можна побачити, що діється на пляжах.
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