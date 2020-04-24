У Києві натовп пенсіонерів порушив карантин та влаштував "переполох" під поштою. Фото

У Києві в п'ятницю, 24 квітня, під час карантину через коронавірус COVID-19 біля одного з відділень "Укрпошти" зібрався натовп людей, більшість з яких – пенсіонери, та влаштував там "переполох".
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Відповідні фото з'явилися у розпорядженні OBOZREVATEL. На них видно кілька десятків осіб (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Люди не дотримувалися дистанції один між одним, а ще кричали та нікого не пропускали. Хто казав, що прийшов за пенсією, а хто стверджував, що за доплатою.
У Києві натовп пенсіонерів порушив карантин та влаштував "переполох" під поштою
У Києві натовп пенсіонерів порушив карантин та влаштував "переполох" під поштою
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві продавці вирішили "обійти" карантин через коронавірус COVID-19 та закриття ринків. Наприклад, на Троєщині 23 квітня вони торгували просто з багажників авто.
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