Головна Новини
24 квітня • оновлено в 15:35
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

У Києві натовп пенсіонерів порушив карантин та влаштував "переполох" під поштою. Фото

Читати матеріал російською

У Києві в п'ятницю, 24 квітня, під час карантину через коронавірус COVID-19 біля одного з відділень "Укрпошти" зібрався натовп людей, більшість з яких – пенсіонери, та влаштував там "переполох".

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відповідні фото з'явилися у розпорядженні OBOZREVATEL. На них видно кілька десятків осіб (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Люди не дотримувалися дистанції один між одним, а ще кричали та нікого не пропускали. Хто казав, що прийшов за пенсією, а хто стверджував, що за доплатою.

У Києві натовп пенсіонерів порушив карантин та влаштував "переполох" під поштою

У Києві натовп пенсіонерів порушив карантин та влаштував "переполох" під поштою

У Києві натовп пенсіонерів порушив карантин та влаштував "переполох" під поштою

У Києві натовп пенсіонерів порушив карантин та влаштував "переполох" під поштою

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві продавці вирішили "обійти" карантин через коронавірус COVID-19 та закриття ринків. Наприклад, на Троєщині 23 квітня вони торгували просто з багажників авто.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Теми
Коронавірус Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
13
2
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иван Васильевич
Иван Васильевич
Несчастных людей жаль, которые ломились к почтовому отделению за заветной тысячей...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Это статисты на коронавирус,.видать есть стремление уйти к праотцам
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • Чехія почала вихід із карантину: громадянам дозволили виїжджати за кордон.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • Коронавірус спалахне з новою силою: названі нові країни-епіцентри.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги