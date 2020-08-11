У Києві напали на телегрупу "Сьогодні". Відео

Борис Бондар Життя столиці 21:42, 11.08.2020 Оновлено: 21:42, 11.08.2020

У Києві на знімальну групу "Сьогодні" напав невідомий. Журналіст Євген Назаренко працював на місці забудови в Дарниці.

Жителі цього району скаржаться на те, що в парковій зоні рубають дерева, щоб звести черговий торговий центр. Напередодні місцеві жителі з'ясовували стосунки з представниками забудовника.

Агресивно налаштована людина почала смикати журналіста Євгена Назаренко, спробувала розбити камеру і перервати зйомку.

Кореспондент викликав поліцію, поскаржившись на напад і перешкоджання журналістській діяльності. Тим часом невідомий чоловік зник. Забудовник же стверджує, що не знайомий з нападником.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Вже живемо в Росії або в Білорусі? – Сенцов про вирок Кольченку

Тихановська закликала закінчити "Майдан" у Білорусі: я не хочу крові і насильства

Мінських лікарів шокувала тяжкість поранень протестувальників: у лікарні потрапили сотні людей

Словаччина зі скандалом вигнала російських дипломатів за шпигунство: РФ відповіла

У Раду внесли постанову про невизнання виборів у Білорусі