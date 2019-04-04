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У Києві над НСК "Олімпійський" піднявся стовп диму: перші фото

1.2тЧитати матеріал російською

У Києві над НСК "Олімпійський" 4 квітня помітили стовп густого диму. Причини його виникнення встановлюються.

За попередніми даними, задимлення почалося зовні стадіону, пише УНН з місця подій.

"Дим піднімається не над самим стадіоном, а на території за турнікетами. Що відбувається на території, невідомо", – уточнили в ЗМІ.

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Дим над НСК "Олімпійський"

Дим над НСК "Олімпійський"

УНН

Також поруч з НСК "Олімпійський" помітили шеренгу військовослужбовців. Фотографії на своїй сторінці в Facebook опублікувала журналістка Софія Касьяненко.

У Києві над НСК "Олімпійський" піднявся стовп диму: перші фото

Facebook Sofia Kasianenko

Як писав OBOZREVATEL, 3 квітня кандидат в президенти України Володимир Зеленський викликав свого конкурента на президентський пост Петра Порошенка на дебати. Місцем проведення він вирішив вибрати "Олімпійський".

Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення на дебати від кандидата в президенти Володимира Зеленського.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
" Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, ожидает в медицинской части НСК "Олимпийский" (Киев) ", анализы видать здают, газуют.
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