У Києві над НСК "Олімпійський" піднявся стовп диму: перші фото

У Києві над НСК "Олімпійський" 4 квітня помітили стовп густого диму. Причини його виникнення встановлюються.
За попередніми даними, задимлення почалося зовні стадіону, пише УНН з місця подій.
"Дим піднімається не над самим стадіоном, а на території за турнікетами. Що відбувається на території, невідомо", – уточнили в ЗМІ.
Дим над НСК "Олімпійський"
УНН
Також поруч з НСК "Олімпійський" помітили шеренгу військовослужбовців. Фотографії на своїй сторінці в Facebook опублікувала журналістка Софія Касьяненко.
Facebook Sofia Kasianenko
Як писав OBOZREVATEL, 3 квітня кандидат в президенти України Володимир Зеленський викликав свого конкурента на президентський пост Петра Порошенка на дебати. Місцем проведення він вирішив вибрати "Олімпійський".
Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення на дебати від кандидата в президенти Володимира Зеленського.
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