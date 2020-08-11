У Києві над Дніпром підняли у небо прапор Білорусі у підтримку протестів. Відео

У Києві над Дніпром підняли у небо прапор Білорусі у знак підтримки активістів, які вийшли на вулиці країни-сусідки, обурені результатами президентських виборів, та були затримані, побиті.

Символ підняли у повітря за допомогою дрону. Відповідне відео, зняте під пісню Віктора Цоя "Перемен", опублікували на сторінці "Dronarium Україна" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Відповідати силою на мирний протест замість діалогу – неприпустимо. Українці на власному досвіді відчули всю агресію влади під час Революції Гідності, тому наша компанія не могла не відреагувати на події в Білорусі", – йдеться у пості.

Зазначається, що Dronarium неодноразово і раніше підіймав прапори "тих, хто відчуває утиски у своїх свободах". Мова про супроводження прапорами проведення КиївПрайду, політ над столицею прапору Кримсько-Татарського народу.

"Тому сьогодні ми знову в небі – тепер із прапором Білорусі, щоб висловити власну позицію та показати людям там свою підтримку. Звичайно, ця акція може здатися малозначущою справою, але ми віримо, що з тисяч й тисяч маленьких різноманітних речей може скластися та правда, яка обов’язково переможе в результаті", – підкреслили автори посту.

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