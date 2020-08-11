У Києві над Дніпром підняли у небо прапор Білорусі у підтримку протестів. Відео

У Києві над Дніпром підняли у небо прапор Білорусі у підтримку протестів.
У Києві над Дніпром підняли у небо прапор Білорусі у знак підтримки активістів, які вийшли на вулиці країни-сусідки, обурені результатами президентських виборів, та були затримані, побиті.
Символ підняли у повітря за допомогою дрону. Відповідне відео, зняте під пісню Віктора Цоя "Перемен", опублікували на сторінці "Dronarium Україна" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Відповідати силою на мирний протест замість діалогу – неприпустимо. Українці на власному досвіді відчули всю агресію влади під час Революції Гідності, тому наша компанія не могла не відреагувати на події в Білорусі", – йдеться у пості.
Зазначається, що Dronarium неодноразово і раніше підіймав прапори "тих, хто відчуває утиски у своїх свободах". Мова про супроводження прапорами проведення КиївПрайду, політ над столицею прапору Кримсько-Татарського народу.
"Тому сьогодні ми знову в небі – тепер із прапором Білорусі, щоб висловити власну позицію та показати людям там свою підтримку. Звичайно, ця акція може здатися малозначущою справою, але ми віримо, що з тисяч й тисяч маленьких різноманітних речей може скластися та правда, яка обов’язково переможе в результаті", – підкреслили автори посту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
кандидат у президенти Олександр Лукашенко вшосте перемагає на виборах із результатом 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська набрала до 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.
Після закриття виборчих дільниць 9 серпня у країні почалися протести і жорсткі затримання. Зіткнення не вщухали до глибокої ночі.
У Мінську автозак в'їхав у натовп активістів. Було заявлено про постраждалих.
Акції продовжилися і 10 серпня. У столицю країни стягнули ще більше військової техніки, а також силовиків.
У КДБ заявили, що на Світлану Тихановську готувався замах, якому вдалося запобігти. Опозиціонерка подала скаргу в ЦВК з вимогою визнати результати голосування недійсними.
10 серпня МВС Білорусі підтвердило першу жертву протестів.