У Києві на ділянці НАН побудували елітні котеджі: стало відомо, як провернули схему на 7 га землі

У Голосіївському районі Києва незаконно переоформили землю Національної академії наук України, забудувавши її особняками.

Це сталося із 7 га на вулиці Метрологічній у районі парку Феофанія ще в 90-х, повідомив журналіст Денис Казанський у блозі на своєму сайті

"Місце в усіх відношеннях вдале. З одного боку – тиша, відносно чисте повітря (поруч – парк Феофанія). З іншого – неподалік хороша транспортна розв'язка, і дістатися машиною до центру міста можна всього за 15 хвилин", – зазначив він.

Журналіст розповів, що для реалізації схеми в Академії наук була знайдена "своя людина", що погодилася підписати документ про відчуження ділянки. Ним виявився керуючий справами НАН Валерій Арсенюк, який у вересні 1997 року підписав лист про те, що він не заперечує проти відчуження землі і передачі її під котеджне будівництво.

Таку операцію можна було провести тільки за рішенням президії НАН, якого не було, проте ділянку все одно передали під забудову. На землі НАН України досить швидко виросло закрите котеджне селище.

Документи, за якими переоформили землю Національної академії наук. Джерело: deniskazansky.com.ua

Документи, за якими переоформили землю Національної академії наук. Джерело: deniskazansky.com.ua

Валерія Арсенюка, як додав блогер, у 2008 році прямо в центрі Києва застрелив кілер.

"Згідно з даними з відкритих джерел, серед мешканців селища є дуже високопоставлені громадяни. Зокрема, суддя Ігор Плюшко. У минулому році він був відсторонений рішенням Вищої ради правосуддя через те... що не вказав у своїй декларації той самий котедж", – додав Казанський.

Котеджі на землі НАН. Джерело: deniskazansky.com.ua

Котеджі на землі НАН. Джерело: deniskazansky.com.ua

Котеджі на землі НАН. Джерело: deniskazansky.com.ua

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