У Києві на заправці загорілося авто зі сплячою дитиною. Відео

У Києві на заправці загорілося авто з дитиною всередині.

У Києві на автозаправній станції загорілася машина, в якій спала чотирирічна дитина.

Про це повідомляється на сторінці "Київ автомобільний" у Facebook. Інцидент стався на Севастопольській площі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

У Києві на заправці загорілося авто з дитиною всередині. Кадр відео "Київ автомобільний"

Пожежу вдалося загасити і врятувати дитину.

Інцидент стався на Севастопольській площі. Google Maps

"Батьки залишили припаркований автомобіль, в якому спав чотирирічна дитина, і відійшли в магазин на заправці. У цей час в авто почалося загоряння і сильне задимлення. Співробітники АЗС Сергій Третяк і Олександр Давидов кинулися гасити вогонь. Дитину врятували, всі живі і здорові", – сказано в повідомленні.

(Відео – Facebook "Київ автомобільний")

Facebook "Київ автомобільний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на Донецькому шосе жінка не впоралася з керуванням і врізалася в стелу заправки.