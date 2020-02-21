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21 лютого • оновлено в 10:12
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До Києва на вихідних прийде справжня весна

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У Києві на вихідних, 22 та 23 лютого, буде по-справжньому весняна та тепла погода.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Ночами здебільшого буде майже безвітряно, а днями вітер буде у межах 5-10 м/с.

Так, у суботу, 22 лютого, вночі очікується лише -1...+1 градус, втім, вдень потепліє до +5...+7. Усю добу буде сухо та хмарно.

Погода у Києві. Ілюстрація

Погода у Києві. Ілюстрація

Уже в неділю, 23 лютого, вночі буде +2...+4 градуси, а вдень температура буде такою ж, як і у суботу. Водночас усю добу йтиме дощ.

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Погода у Києві на вихідних

Погода у Києві на вихідних

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна у 2020 році, згідно з попередніми прогнозами, буде, як і зима, аномально теплою.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Прогноз погоди Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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