У Києві жертвами ожеледиці стали 1300 осіб за вихідні

У Києві протягом 12-13 грудня через ожеледицю постраждали 1 369 осіб, з яких 162 – діти.

Як розповіла OBOZREVATEL представник Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська, ще в однієї людини діагностували переохолодження.

Так, в суботу, постраждалих було 832 дорослих і 115 дітей. У неділю їх кількість суттєво зменшилася – 375 дорослих і 47 дітей.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Києві травматологічне відділення Клінічної лікарні швидкої допомоги 11 грудня було заповнене людьми, які постраждали через ожеледицю.

Машини швидкої допомоги стояли у черзі біля входу, а в приймальні постійно підвозили нових пацієнтів з травмами різного ступеня тяжкості. Здебільшого, кияни зверталися до лікарів з переломами кінцівок.