У Києві на вихідних, з 9 і до 11 травня, буде тепло та сухо, дощі та грози не передбачаються.

Відповідний прогноз погоди з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер у столиці України буде доволі слабким: або ж 3-5 м/с, або ж 5-10 м/с.

Так, у суботу, 9 травня, буде доволі тепло: вночі очікується +7...+9 градусів, вдень температура підійметься до +15...+17. Буде сухо, але хмарно.

Погода у Києві на вихідних. Ілюстрація

У неділю, 10 травня, вночі температура повітря буде такою ж, як і в суботу, а от вдень потепліє до +20...+22. Опади також не передбачаються, але сонце з-за хмар виходитиме рідко.

Вже у понеділок, 11 травня, погода стане ще кращою. Вночі очікується +8...+10 градусів, вдень – до +22...+24. Жодних хмар на небі у другій половині доби не буде, яскраво світитиме сонце.

Погода у Києві на вихідних Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на аномально теплу зиму та ранню весну, літо 2020 року в Україні не буде надто спекотним.