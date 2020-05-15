У Києві на вихідних буде тепло, але підуть дощі

Яра Дорош Життя столиці 08:54, 15.05.2020 Оновлено: 08:54, 15.05.2020

У Києві на вихідних, 16 та 17 травня, буде доволі тепла погода, але підуть невеликі дощі.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер у столиці України у ці дні буде доволі слабким 3-5 м/с або 5-10 м/с.

Так, у суботу, 16 травня, вночі очікується дощ, температура буде у межах +7...+9 градусів. А от вдень буде сухо, потепліє до +15...+17.

Погода у Києві. Ілюстрація

У неділю, 17 травня, невеликий дощ очікується хіба що вдень. Температура буде такою ж, як і у суботу.

Погода у Києві
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик розповів, що, незважаючи на аномально теплу зиму та ранню весну, літо 2020 року в Україні не буде надто спекотним.

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