У Києві на вихідних, 16 та 17 травня, буде доволі тепла погода, але підуть невеликі дощі.
Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер у столиці України у ці дні буде доволі слабким 3-5 м/с або 5-10 м/с.
Так, у суботу, 16 травня, вночі очікується дощ, температура буде у межах +7...+9 градусів. А от вдень буде сухо, потепліє до +15...+17.
Погода у Києві. Ілюстрація
У неділю, 17 травня, невеликий дощ очікується хіба що вдень. Температура буде такою ж, як і у суботу.
Погода у Києві
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик розповів, що, незважаючи на аномально теплу зиму та ранню весну, літо 2020 року в Україні не буде надто спекотним.
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