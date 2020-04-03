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3 квітня • оновлено в 11:54
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У Києві на відео потрапила величезна черга у транспорт під час карантину

3.9т
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У мережі з'явилося красномовне відео з Києва із величезним натовпом людей, які очікували на громадський транспорт під час карантину через коронавірус COVID-19.

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Ролик зняли на вулиці Радунській у Деснянському районі. Він з'явився на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Схоже, що такі заходи спрямовані тільки на поширення вірусу, а не на його подолання", – йдеться у дописі.

Величезна черга у транспорт під час карантину у Києві

Величезна черга у транспорт під час карантину у Києві

За словами автора відео, це кінцева зупинка. Він додав, що там чекали десятки осіб, втім, транспорту довгий час не було.

Характерно, що у Києві з 23 березня через карантин громадський транспорт почав перевозити лише тих людей, які забезпечують життєдіяльність міста, і тільки за наявності спецперепустки. Мова про медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, громадян, які працюють у продуктових магазинах і аптеках, працівників стратегічних підприємств.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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