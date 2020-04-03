У Києві на відео потрапила величезна черга у транспорт під час карантину

У мережі з'явилося красномовне відео з Києва із величезним натовпом людей, які очікували на громадський транспорт під час карантину через коронавірус COVID-19.

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Ролик зняли на вулиці Радунській у Деснянському районі. Він з'явився на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Схоже, що такі заходи спрямовані тільки на поширення вірусу, а не на його подолання", – йдеться у дописі.

Величезна черга у транспорт під час карантину у Києві

За словами автора відео, це кінцева зупинка. Він додав, що там чекали десятки осіб, втім, транспорту довгий час не було.

Характерно, що у Києві з 23 березня через карантин громадський транспорт почав перевозити лише тих людей, які забезпечують життєдіяльність міста, і тільки за наявності спецперепустки. Мова про медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, громадян, які працюють у продуктових магазинах і аптеках, працівників стратегічних підприємств.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу COVID-19. Такі дані були оприлюднені о 12:00 2 квітня.

У Києві та області станом на 10:00 п'ятниці, 3 квітня, зафіксували вже 250 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 180, а в області – до 70.

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