У Києві на відео потрапила величезна черга у транспорт під час карантину

У мережі з'явилося красномовне відео з Києва із величезним натовпом людей, які очікували на громадський транспорт під час карантину через коронавірус COVID-19.
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Ролик зняли на вулиці Радунській у Деснянському районі. Він з'явився на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Схоже, що такі заходи спрямовані тільки на поширення вірусу, а не на його подолання", – йдеться у дописі.
Величезна черга у транспорт під час карантину у Києві
За словами автора відео, це кінцева зупинка. Він додав, що там чекали десятки осіб, втім, транспорту довгий час не було.
Характерно, що у Києві з 23 березня через карантин громадський транспорт почав перевозити лише тих людей, які забезпечують життєдіяльність міста, і тільки за наявності спецперепустки. Мова про медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, громадян, які працюють у продуктових магазинах і аптеках, працівників стратегічних підприємств.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу COVID-19. Такі дані були оприлюднені о 12:00 2 квітня.
У Києві та області станом на 10:00 п'ятниці, 3 квітня, зафіксували вже 250 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 180, а в області – до 70.
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