У Києві на Троєщинському ринку трапився спалах коронавірусу

У Києві спалах коронавірусу зафіксували на речовому ринку "Троєщина".

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Там COVID-19 виявили в п'яти працівників. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Спалах коронавірусу зафіксовано на речовому ринку "Троєщина". Там підтвердили захворювання в п'яти працівників. Вони лікуються на самоізоляції", – підкреслив він.

За словами Кличка, Держпродспоживслужба визначить коло контактних осіб, а комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про можливість подальшої роботи ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 26 червня зафіксували вже 4724 підтверджені випадки COVID-19. За минулу добу захворювання виявили в 115 жителів столиці.