У Києві на три дні вимкнуть воду: названі адреси

У Києві через плановий ремонт систем водопостачання 11,12 і 14 червня пройде масштабне відключення води. Воно торкнеться навчальних закладів, будинків і офісів.

Так, з 11 до 24:00 11 червня води не буде в навчальних корпусах КПІ за адресою вул. Борщагівська, 124 і 126. Про це повідомили в прес-службі "Київводоканалу".

12 червня з 09.00 до 18.00 відключать торговий центр "Піраміда" на вул. Мишуги, 4.

В цей же день з 10 ранку до 23:00 води не буде в школі на вул. Великій Васильківській, 92 і в будівлях 88, 90 і 94 на цій же вулиці. Одночасно з цим вимкнуть вул. А. Барбюса, 20/1 (офіси), 13Б (посольство Лівану) і 13, 22 (житлові будинки).

12 червня з 23:00 до 8 ранку 13 червня водопостачання припинять у житлових будинках 22 і 24 на Марганецькій, лікарні на Рогозівській, 6, дитсадку на Рогозівській, 10А і в будівлі ЖЕК на Рогозівській, 4/16. Також відключення торкнеться вул. Марганецької, 43-67, провулка Слюсарного, провулка Остерського і вул. Остерської.

14 липня з 9 ранку до 24:00 вимкнуть вул. Полкову, 72.

У той же день з 9:30 до 18:00 вимкнуть вул. Вільямса, 6Д і 8Д, а також провулок Московський, 2Г, 2Ж, 2И, 2К і 6Г.

Також 14 червня з 10 до 21:00 води не буде за адресами вул. Грабовського, 15, 17, 15-А, 17-А, 25, 25-А, 27, 27-А, 27-Б, 29, 34, 33, 35, 37, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 30, 30/2, 30/1, 32.

Це стосується і вул. Столєтова, 1, 3, 3-А, 5, 7, 9, 9/2, 11, 15, 19, 21, 23, 27/1, 27/2, 29, 31, 31-А, 33, 33- а, 35, 37, 39, 41, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14-а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, а також вул. Байкальської, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21 і вул. Єлисейської, 1, 3, 5, 7, 2, 4.

Мешканцям будинків за цими адресами радять заздалегідь запастися водою.

Як писав OBOZREVATEL, всі мешканці Києва цього літа можуть залишитися без гарячої води, а восени - ще й без опалення.