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/Життя столиці

У Києві на три дні відключать воду: список адрес

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У Києві з 28 по 31 травня в деяких районах столиці в зв'язку з проведенням планового ремонту відключать воду.

Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу". На підприємстві попросили містян запастися питною водою на період відключення води.

Води в місті не буде на наступних вулицях:

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На Донбасі масово відключили воду: що трапилося

28 травня з 09:00 до 7:30 29 травня:

вулиця Челябінська, 9а, 9г, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 24в, 24г.

29 травня з 09:00 до 03:00 30 травня:

вулиця Довженка, 1, 2, 4а, 5.

29 травня з 08:00 до 20:00:

вулиця Святошинська, 13а, 15, 15а, 18, 20, 23, 25, 30, 32.

31 травня з 18:00 до 08:00 1 червня:

вулиця Тургенєвська, 3/9, 8, 11, 13, 15, 16, 17/4, 18, 20, 40/3;

вулиця Бульварно-Кудрявська, 38, 40, 42, 45а, 47, 49, 51;

вулиця Гончара, 67/71, 75, 80/3, 82, 84, 86а, 88а, 88б, 90, 96;

вулиця Дмитрівська, 2.

У Києві відключили воду

У Києві відключили воду

saratov24.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, в деяких районах Києва в зв'язку з випробуванням на чотирьох теплоджерелом, мінімум два тижні буде відсутній гаряча вода.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Київводоканал
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Колесникова Таня
Колесникова Таня
Моя 6лaгодарность всем тeм, ктo пoкaзал мнe этoт чyдo-сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁hgym8gh Пpоcто пpойдя пpoстoй oпроc полyчила пoчти пoлyгодовую зарплaту)) Пользуйтесь, пока ecть вoзмoжность=)
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леня зе
леня зе
дякуем.дякуем-кричало рогулье за никому не нужный поломаный мост.давайте назовем улицу в честь мэра😂😂😂
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Федоров Федор
Федоров Федор
"В Киеве на три дня отключат воду..."....На 3 ли дня?Вот в чем вопрос.А вообще потеплело уже.....Не каждый казак доплывет до середины Днепра.....)
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