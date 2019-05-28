У Києві на три дні відключать воду: список адрес

У Києві з 28 по 31 травня в деяких районах столиці в зв'язку з проведенням планового ремонту відключать воду.

Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу". На підприємстві попросили містян запастися питною водою на період відключення води.

Води в місті не буде на наступних вулицях:

28 травня з 09:00 до 7:30 29 травня:

вулиця Челябінська, 9а, 9г, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 24в, 24г.

29 травня з 09:00 до 03:00 30 травня:

вулиця Довженка, 1, 2, 4а, 5.

29 травня з 08:00 до 20:00:

вулиця Святошинська, 13а, 15, 15а, 18, 20, 23, 25, 30, 32.

31 травня з 18:00 до 08:00 1 червня:

вулиця Тургенєвська, 3/9, 8, 11, 13, 15, 16, 17/4, 18, 20, 40/3;

вулиця Бульварно-Кудрявська, 38, 40, 42, 45а, 47, 49, 51;

вулиця Гончара, 67/71, 75, 80/3, 82, 84, 86а, 88а, 88б, 90, 96;

вулиця Дмитрівська, 2.

У Києві відключили воду saratov24.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, в деяких районах Києва в зв'язку з випробуванням на чотирьох теплоджерелом, мінімум два тижні буде відсутній гаряча вода.

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