У Києві на вихідних, з 1 і до 3 травня, буде доволі тепла погода, втім, очікуються дощі із грозами.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Gismeteo. Водночас вітер у столиці України буде помірним.

Так, у п'ятницю, 1 травня, температура повітря у Києві очікується в межах +11...+18 градусів, а в суботу, 2 травня, – буде близько +10...+18. Неділя, 3 травня, стане трохи прохолоднішою – передбачається +11...+16.

У Києві на травневі свята буде тепло, але підуть дощі із грозами. Ілюстрація

Усі три вихідних у столиці України йтимуть дощі, до того ж – з грозами.

Погода у Києві Gismeteo/скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.