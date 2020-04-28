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28 квітня • оновлено в 11:24
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У Києві на травневі свята буде тепло, але підуть дощі із грозами

1.4т
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У Києві на вихідних, з 1 і до 3 травня, буде доволі тепла погода, втім, очікуються дощі із грозами.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Gismeteo. Водночас вітер у столиці України буде помірним.

Так, у п'ятницю, 1 травня, температура повітря у Києві очікується в межах +11...+18 градусів, а в суботу, 2 травня, – буде близько +10...+18. Неділя, 3 травня, стане трохи прохолоднішою – передбачається +11...+16.

У Києві на травневі свята буде тепло, але підуть дощі із грозами. Ілюстрація

У Києві на травневі свята буде тепло, але підуть дощі із грозами. Ілюстрація

Усі три вихідних у столиці України йтимуть дощі, до того ж – з грозами.

Погода у Києві

Погода у Києві

Gismeteo/скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Прогноз погоди Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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