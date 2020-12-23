У Києві на станції "Героїв Дніпра" з'явилися нові турнікети. Фото

Олег Тимченко Життя столиці 12:18, 23.12.2020 Оновлено: 12:35, 23.12.2020

У Києві 23 грудня на станції метро "Героїв Дніпра" в одному з вестибюлів почали працювати нові турнікети.

Як повідомили у пресслужбі КП Київський метрополітен, нові пропускні пункти підтримують усі сучасні способи оплати проїзду.

Пасажири можуть використати qr-квиток, Kyiv Smart Card, картку киянина або безконтактну банківську картку. Цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальними та застосовується в європейських метрополітенах.

У метрополітені додали, що на початку 2021 року розпочнуть роботи з оновлення другого вестибюля.

Такі турнікети вже працюють на станціях "Площа Льва Толстого" і "Сирець".

Нові турнікети є антивандальними.
Пресслужба КМДА
Нові турнікети приймають різні виду оплати.
Пресслужба Київського метрополітену
Другий вестибюль планують оновити на початку с2021 року.
Пресслужба КМДА

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві на станції метро "Героїв Дніпра" через установки нових турнікетів з 19 до 23 грудня не буде працювати вестибюль №1.

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