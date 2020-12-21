У Києві з Шулявського мосту після НП прибрали всі стовпи. Фото
У Солом'янському районі Києва на Шулявському мосту зняли всі стовпи освітлення.
Як повідомив на сторінці в соціальній мережі Дмитро Макагон, через це рух тролейбусів по шляхопроводу припинено.
"Прибрали всі стовпи з мосту від гріха подалі. А разом із ними і контактну мережу тролейбусів. Маршрутники схвалюють", – підкреслив Макагон.
Інформоване джерело у КМДА розповіло OBOZREVATEL, що опори були демонтовані для перевірки їх цілісності.
"Після того, як буде отримано експертний висновок, їх повернуть на місце. З огляду на те, що там контактна мережа тролейбуса, то комунальники постараються зробити це найближчим часом", – запевнив співрозмовник.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Солом'янському районі Києва 15 грудня на проїжджу частину Шулявського моста впали три стовпа освітлення.
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що він звернувся в поліцію із заявою щодо ситуації, яка сталася на шляхопроводі.