У Києві на вихідних, 22 та 23 лютого, на Північному та Південному мостах частково обмежать рух.

Причиною стали ремонти деформаційних швів. Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook.

Так, обмеження на Північному мосту діятимуть ще з 20:00 п'ятниці, 21 лютого, і до 20:00 неділі, 23 лютого, у напрямку станції метро "Почайна".

У Києві на вихідних обмежать рух на двох мостах. Ілюстрація

На Південному мосту обмеження руху діятимуть з 21:00 п'ятниці, 21 лютого, і до 5:00 понеділка, 24 лютого, у напрямку лівого берега.

Комунальна корпорація "Київавтодор"

Комунальна корпорація "Київавтодор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Києва готова до проведення робіт з реконструкції аварійного мосту Патона, але на початку лютого ще чекала відповіді від Міністерства культури, молоді та спорту України.

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