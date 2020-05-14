У Києві на пішохідному мосту знову тріснуло скло. Фотофакт

У Києві вкотре тріснуло скло на пішохідно-велосипедному мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів.

Про це у четвер вранці, 14 травня, повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. На фото, розміщеному у мережі, видно потріскану частину скла та огорожу із попередження про небезпеку.

Водночас автор допису не уточнив, що стало причиною такого інциденту на мості.

У Києві на пішохідному мосту знову тріснуло скло Київ оперативний

"Може, наф*г те скло? І краще залізне щось встановити?" – йдеться у дописі.

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