У Києві на пішохідному мосту знову тріснуло скло. Фотофакт

У Києві вкотре тріснуло скло на пішохідно-велосипедному мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів.
Про це у четвер вранці, 14 травня, повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. На фото, розміщеному у мережі, видно потріскану частину скла та огорожу із попередження про небезпеку.
Водночас автор допису не уточнив, що стало причиною такого інциденту на мості.
У Києві на пішохідному мосту знову тріснуло скло
Київ оперативний
"Може, наф*г те скло? І краще залізне щось встановити?" – йдеться у дописі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На пішохідно-велосипедному мосту у Києві раніше вже траплялись схожі інциденти.
Вкінці травня 2019 року невідомі серйозно пошкодили там скло.
Пізніше з'ясувалося, що новий пішохідно-велосипедний міст тріснув втретє за два дні після відкриття.
У червні там знову розгромили два фрагменти скла.
У липні на скляному пішохідно-велосипедний мосту утворилася тріщина. Ушкодження помітили не на склі, а біля основи однієї з огорож.
Трішки пізніше там укотре тріснуло скло, цього разу – бічне.
А у жовтні на цьому мосту дитина головою розбила перегородку. Від удару скло тріснуло і розсипалося.
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