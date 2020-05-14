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14 травня • оновлено в 17:05
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У Києві на пішохідному мосту знову тріснуло скло. Фотофакт

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У Києві вкотре тріснуло скло на пішохідно-велосипедному мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів.

Про це у четвер вранці, 14 травня, повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. На фото, розміщеному у мережі, видно потріскану частину скла та огорожу із попередження про небезпеку.

Водночас автор допису не уточнив, що стало причиною такого інциденту на мості.

У Києві на пішохідному мосту знову тріснуло скло

У Києві на пішохідному мосту знову тріснуло скло

Київ оперативний

"Може, наф*г те скло? І краще залізне щось встановити?" – йдеться у дописі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Треба об'явити міст зоною екстремального тестування для виробників скла - може ї підбереться міцне...
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hunt andres
hunt andres
Бетоном залейте, мостостроители руко*опые)))
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
а Крымский мост все еще стоит.
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Кияни Життя столиці

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