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У Києві на новому пішохідному мосту знову тріснуло скло: відео

1.6т Читати матеріал російською

У Києві на новому пішохідно-велосипедному мосту укотре тріснуло скло, цього разу – бічне.

Воно обгороджувало перила, розташовані з боків. Нову поломку перехожі помітили 29 липня, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

На оприлюдненому записі видно, що тріснула одна секція, а інші частини скла не пошкоджені. З’ясувати причину НП можна буде за допомогою інформації камер відеоспостереження, встановлених на шляхопроводі.

На мосту тріснуло скло

На мосту тріснуло скло

інформатор

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Чому в Києві "втомився" скляний міст: названо помилку будівельників

Територію поряд із тріснутою ділянкою огородили.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві новий пішохідно-велосипедний міст тріснув втретє за два дні після відкриття. Спочатку тріснули два захисні шари, а потім ще одне скло було пошкоджено після демонтажу уламків. 13 липня міст закривали на регламентні роботи.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Ш. Олег
Ш. Олег
А что вы хотели? Это вам не примитивная и грубая российская поделка в Керченском проливе. Мост им. Кличко - штука высокотехнологичная, хрупкая. На него смотреть нужно издалека и благоговеть. И то - осторожно, с прищуром. А несвидомые киевляне и гости столицы по нему ногами ходят! Я бы таких расстреливал. Из рогатки. :)
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"на новом в очередной раз треснуло" - партизаны не спят.
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Мдаааа.. Это вам не Крымский мост..
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