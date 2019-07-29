У Києві на новому пішохідному мосту знову тріснуло скло: відео

У Києві на новому пішохідно-велосипедному мосту укотре тріснуло скло, цього разу – бічне.

Воно обгороджувало перила, розташовані з боків. Нову поломку перехожі помітили 29 липня, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

На оприлюдненому записі видно, що тріснула одна секція, а інші частини скла не пошкоджені. З’ясувати причину НП можна буде за допомогою інформації камер відеоспостереження, встановлених на шляхопроводі.

На мосту тріснуло скло інформатор

Територію поряд із тріснутою ділянкою огородили.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві новий пішохідно-велосипедний міст тріснув втретє за два дні після відкриття. Спочатку тріснули два захисні шари, а потім ще одне скло було пошкоджено після демонтажу уламків. 13 липня міст закривали на регламентні роботи.

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