У Києві на мосту впав підйомний кран: момент потрапив на відео

У Києві під час ремонту на шляхопроводі перекинувся підйомний кран. НП обійшлася без постраждалих, але ще більше ускладнила проїзд транспорту.

Інцидент трапився 19 вересня на Борщагівському мосту, який ремонтують вже декілька місяців. Фото аварії опублікували в Telegram патрульної поліції Києва (щоб подивитися відео, додскрольте до кінця сторінки).

"На будівництві за адресою вул. Сім'ї Сосніних під час реставрації мосту перекинувся кран. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав", – уточнили правоохоронці.

У Києві впав підйомний кран Telegram Патрульна поліція Києва

У пресслужбі "Київавтодор" повідомили, що кран зміг відновити роботу вже через кілька годин.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 2 серпня обвалилася частина Пішохідного мосту, який з'єднує правий берег і Труханів острів. Уламки конструкції впали під опору.

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