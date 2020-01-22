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22 січня • оновлено в 10:27
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У Києві на мосту Патона утворили "живий ланцюг" до Дня Соборності: відео та фото

1.8т
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У Києві на мосту Патона вранці 22 січня, в День Соборності України, активісти утворили "живий ланцюг", який символізує єдність нашої країни.

Акція стартувала о 7:30, передає "Інформатор". Люди обгорнулися прапорами України і розділилися на дві колони, які рухаються назустріч одна одній - із лівого і правого берега.

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У Києві на мосту Патона утворили "живий ланцюг" до Дня Соборності

"Інформатор"

Все це супроводжується співом гімну України.

За словами організаторів, захід присвячено 100-річної річниці підписання Акту злуки УНР і ЗУНР у Соборну Україну. У ньому беруть участь як підлітки, так і люди пенсійного віку.

У Києві на мосту Патона утворили "живий ланцюг" до Дня Соборності

Facebook групи "Повернись живим"

Після створення "живого ланцюга", учасники акції спустяться під міст Патона. Там вони розтягнуть 30-метровий прапор України. Одна колона буде нести синю його частину, а інша – жовту.

Онлайн трансляція

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 22 січня в Україні відзначається День соборності. Свято приурочене до Акту злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) у 1919 році.

  • У 2020 році виповнюється 101 рік з дня, коли Україна об'єдналася після кількох століть існування окремо.

  • На державному рівні День Соборності почав відзначатися тільки в кінці 90-х.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
День Соборності України Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Крым Андрей
Крым Андрей
Было бы очень символично, чтобы именно в этот момент произошла самопроизвольная декоммунизация моста.
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3
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"активисты образовали "живую цепь", которая символизирует единство нашей страны." Какое такое "единство страны", где оно, в чем? Одна часть за мову и бaндеру, другая за русский язык и героев Красной Армии. "В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань"!
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3
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hunt andres
hunt andres
У упорантов ни дня без шоу. Вчера на коленях стояли, сегодня веселятся и ликуют. Странные люди:-)
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6
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
hunt andres, аХтивные аХтивисты....есть такая профессия в Украине!
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4
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