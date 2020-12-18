У центрі Києва сталася нова НП зі скляним мостом. Фото

Олег Тимченко Життя столиці 16:08, 18.12.2020 Оновлено: 16:13, 18.12.2020

У Києві 18 грудня на пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз виявили тріщину в склі.

Як повідомили OBOZREVATEL у КП "Київавтодор", на місці події працюють фахівці-мостовики.

"Вони з'ясовують, що сталося зі склом", – уточнили комунальники.

Місце навколо тріснутого скла огородили спеціальною стрічкою.

На місці працюють фахівці.
сьогодні
Місце події огородили.
сьогодні
Причина пошкодження скла поки невідома.
сьогодні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що навесні 2019 року мер Києва Віталій Кличко відкрив пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів.

Протягом перших днів після відкриття на пішохідно-велосипедному мосту знаходили тріщини на стеклах. За словами робітників, які займалися демонтажем пошкодженого скла, такі тріщини не могли утворитися самі.

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