У центрі Києва сталася нова НП зі скляним мостом. Фото

У Києві 18 грудня на пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз виявили тріщину в склі.

Як повідомили OBOZREVATEL у КП "Київавтодор", на місці події працюють фахівці-мостовики.

"Вони з'ясовують, що сталося зі склом", – уточнили комунальники.

Місце навколо тріснутого скла огородили спеціальною стрічкою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що навесні 2019 року мер Києва Віталій Кличко відкрив пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів.

Протягом перших днів після відкриття на пішохідно-велосипедному мосту знаходили тріщини на стеклах. За словами робітників, які займалися демонтажем пошкодженого скла, такі тріщини не могли утворитися самі.