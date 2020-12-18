У центрі Києва сталася нова НП зі скляним мостом. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Життя столиці
18,9 т.
На місці події працюють фахівці

У Києві 18 грудня на пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз виявили тріщину в склі.

Як повідомили OBOZREVATEL у КП "Київавтодор", на місці події працюють фахівці-мостовики.

"Вони з'ясовують, що сталося зі склом", – уточнили комунальники.

Місце навколо тріснутого скла огородили спеціальною стрічкою.

На місці працюють фахівці.
Місце події огородили.
Причина пошкодження скла поки невідома.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що навесні 2019 року мер Києва Віталій Кличко відкрив пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів.

Протягом перших днів після відкриття на пішохідно-велосипедному мосту знаходили тріщини на стеклах. За словами робітників, які займалися демонтажем пошкодженого скла, такі тріщини не могли утворитися самі.

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