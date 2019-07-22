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У Києві на місяць закрили популярний вид транспорту

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У Києві з 22 липня закрився фунікулер, який курсує від метро "Поштова площа" до Володимирської гірки.

Відновити рух планують із 23 серпня, за день до Дня Незалежності України. Про це повідомили в пресслужбі "Київпастранс".

"Нам необхідно провести плановий огляд і ремонт тягових двигунів, гальм, пантографів і механізмів дверей. Також плануємо оновити та замінити настили підлоги й стелі, засоби зв'язку", – уточнили у перевізника.

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Фунікулер у Києві

Фунікулер у Києві

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Ремонт фунікулера відбувається щорічно в літній час. Традиційно всі роботи закінчуються до вересня.

Як писав OBOZREVATEL, у червні в Києві майже щоранку скасовували рейси ранкової міської електрички. Пасажири в годину пік не могли вчасно виїхати на роботу.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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