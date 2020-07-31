У Києві на місяць закрили фунікулер: у чому причина

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 15:11, 31.07.2020 Оновлено: 15:29, 31.07.2020

У Києві фунікулер закрили на ремонт із 20 липня і аж до 21 серпня.

Як повідомило видання "Сьогодні", на вході повісили відповідні оголошення. Самі ж жителі столиці обурилися закриттям фунікулера (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Дивно, чому фунікулер не ремонтували, коли був жорсткий карантин, а саме тепер, коли людям потрібно доїхати на роботу", – зазначив один із них.

Водночас робітники запевнили, що ремонт плановий і його проводять щороку в цей час.

У Києві на місяць закрили фунікулер
Сьогодні

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на проспекті Степана Бандери (Оболонський район) частково обмежать рух із 00:00 1 серпня до 23 серпня.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

У Києві школярі кожен день починатимуть зі співу гімну

Підліток без руки і ніг переплив Дніпро, встановивши рекорд України

Розбірки "слуги народу" з коханцем дружини зняли на відео: подробиці скандалу

З'явилося відео діалогу затриманого в Білорусі "вагнерівця" і силовика: росіянина поставили на місце

Вчені знайшли марихуану, яка вбиває клітини раку