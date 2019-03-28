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/Життя столиці

У Києві на місяць перекриють міст через Дніпро: що відомо

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У Києві з 1 по 28 квітня частково перекриють Південний міст. Обмеження руху пов'язані з ремонтом деформаційного шва.

Водіїв на сторінці "Київавтодор" у Facebook попросили з розумінням поставитися до незручностей і вибрати альтернативні шляхи.

"З 11-ї години 1 квітня до 23-ї години 28 квітня у напрямку руху з просп. Бажана до Наддніпрянського шосе буде частково обмежено рух транспорту в місцях виконання робіт", — попередили у комунальній корпорації.

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Південний міст у Києві

Південний міст у Києві

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Як писав OBOZREVATEL, у Києві з 16 березня перекрили Шулявський міст. Роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть цілих 17 місяців. Об'їзд транспорту організовано сусідніми вулицями.

27 березня у мережі з'явилися фото демонтажу Шулявського мосту. Кияни обурилися, що роботи проводяться повільно, побоюючись, що перекриття рух може розтягнутися на триваліший термін.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Не рой яму другому, а то сам в неё попадешь "- гласит народная мудрость! Чё вы там постоянно π здите про Крымский мост?
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