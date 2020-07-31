У Києві на місяць частково перекриють проспект Бандери. Карта

У Києві на місяць частково перекриють проспект Бандери. Ілюстрація.

У Києві на проспекті Степана Бандери (Оболонський район) частково обмежать рух із 00:00 1 серпня до 23 серпня.

Про це написала пресслужба КМДА на своєму сайті із посиланням на КК "Київавтодор". Справа в тому, що дорожники розпочнуть ремонт нової ділянки проспекту: між шляхопроводом на вулиці Богатирській і проспектом Оболонським.

Старт робіт запланований на ніч проти суботи, 1 липня. Оновлюватимуть покриття у напрямку вулиці Олени Теліги.

Через це на час робіт рух проспектом частково обмежуватимуть. Роботи на ділянці триватимуть приблизно три тижні. У комунальній корпорації запевнили, що намагатимуться виконати все якомога швидше.

У Києві на проспекті Степана Бандери частково обмежать рух КМДА

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