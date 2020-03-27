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27 березня • оновлено в 12:25
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У Києві на коронавірус захворіло понад пів сотні осіб

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У Києві станом на 12:00 п'ятниці, 27 березня, кількість хворих на коронавірус COVID-19 сягнула 55 осіб.

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Таким чином захворювання виявили ще у 8 громадян. Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На жаль, кількість тих людей, які заразилися на коронавірус, у столиці збільшилася. Вже 55 осіб мають підтверджений діагноз. Сьогодні ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус", – підкреслив очільник Києва.

За словами Кличка, нові випадки COVID-19 виявили у чотирьох жінок, віком від 31 до 59 років, та у такої ж кількості чоловіків, віком від 43 до 59 років.

"Двоє пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці. Двоє – у міську клінічну лікарню №4. Ще двоє – до центрального госпіталю МВС. А двоє – перебувають у самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів", – відзначив він.

Мер Києва також додав, що станом на 27 березня експрес-тестами та лабораторними дослідженнями було перевірено понад 1,5 тисячі киян.

"Київський міський лабораторний центр МОЗ України" перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу захворювання на коронавірус ще 32 зразки", – підсумував він.

Новина оновлюється.

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Автор
Яра Дорош
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