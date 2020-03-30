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30 березня • оновлено в 10:16
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/ Життя столиці

У Києві на коронавірус захворіло понад 100 осіб, у області ще майже 50

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У Києві та області зросла кількість хворих коронавірусом COVID-19. У місті станом на 10:00 понеділка, 30 березня, зафіксували уже 102 випадки зараження, а на території області – ще 49.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому у Києві було 82 випадки зараження COVID-19, а у області – 45.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки", – йдеться у повідомленні.

Таким чином коронавірус виявили у:

  • Вінницька область – 23 випадки;

  • Волинська область – 2 випадки;

  • Дніпропетровська область – 8 випадків;

  • Донецька область – 6 випадків;

  • Житомирська область – 5 випадків;

  • Закарпатська область – 1 випадок;

  • Запорізька область – 11 випадків;

  • Івано-Франківська область – 41 випадок;

  • Кіровоградська область – 4 випадки;

  • м. Київ – 102 випадки;

  • Київська область – 49 випадків;

  • Львівська область – 6 випадків;

  • Луганська область – 2 випадки;

  • Одеська область – 8 випадків;

  • Полтавська область – 1 випадок;

  • Рівненська область – 11 випадків;

  • Сумська область – 9 випадків;

  • Тернопільська область – 60 випадків;

  • Харківська область – 1 випадок;

  • Херсонська область – 1 випадок;

  • Хмельницька область – 2 випадки;

  • Чернівецька область – 75 випадків;

  • Черкаська область – 50 випадків;

  • Чернігівська область – 2 випадки.

Новина оновлюється.

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Автор
Яра Дорош
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
мне вот что удивительно и смешно... когда украинцы получают помощь из Китая, то никто из укрополитиков и слова не скажет, и никто из укрожурналистов даже и слова не напишет, что это Китай это коммунистическая страна, и управляет странной коммунистическая партия страны... кклы, вам не стыдно от коммунистов помощь получать?
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Мой господин
Мой господин
Говорят если высоко скакать ,то помогает,вот помог же майдан стать свободными от денег и тут поможет.
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Мой господин
Мой господин
Ну что,селюки помогли вам ваши ляхи??
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Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

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