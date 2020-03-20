У Києві на коронавірус COVID-19 станом на 20 березня було протестовано 291 особу.

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Про це повідомив мер міста Віталій Кличко під час брифінгу, трансляцію вела КМДА. У трьох людей у столиці раніше вже було підтверджено цей вірус (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На сьогоднішній день протестований на коронавірус 291 киянин. Для того, щоб не створювати ажіотаж, розуміючи потужності, ми робимо тести виключно за рекомендацією лікарів, які можуть встановити всі ознаки захворювання коронавірусом", – зазначив він.

У Києві на коронавірус протестували майже 300 осіб. Ілюстрація

Кличко додав, що вірус продовжує поширюватися країною – в Україні станом на 20 березня було підтверджено 26 випадків захворювання коронавірусом, три з яких – летальні.

"Ще раз хочу підкреслити – обмеження ввели не просто так. Ситуація дуже серйозна. Ми всі з вами повинні виграти час", – сказав мер Києва.

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