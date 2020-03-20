У Києві на коронавірус COVID-19 станом на 20 березня було протестовано 291 особу.
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Про це повідомив мер міста Віталій Кличко під час брифінгу, трансляцію вела КМДА. У трьох людей у столиці раніше вже було підтверджено цей вірус (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"На сьогоднішній день протестований на коронавірус 291 киянин. Для того, щоб не створювати ажіотаж, розуміючи потужності, ми робимо тести виключно за рекомендацією лікарів, які можуть встановити всі ознаки захворювання коронавірусом", – зазначив він.
У Києві на коронавірус протестували майже 300 осіб. Ілюстрація
Кличко додав, що вірус продовжує поширюватися країною – в Україні станом на 20 березня було підтверджено 26 випадків захворювання коронавірусом, три з яких – летальні.
"Ще раз хочу підкреслити – обмеження ввели не просто так. Ситуація дуже серйозна. Ми всі з вами повинні виграти час", – сказав мер Києва.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та в усій країні в цілому ввели карантин через поширення COVID-2019 в світі.
16 березня у Києві було зафіксовано два перші випадки коронавірусної інфекції.
Влада Києва оголосила, що в місті з 17 березня введуть ще жорсткіший карантин.
У Київській області 18 березня ввели режим надзвичайної ситуації через спалах коронавірусу.
Станом 18 березня в Україні кількість заражених коронавірусом громадян зросла до 16 осіб. У Києві все ще було двоє заражених, в області – стільки ж.
Першим хворим на коронавірс на території області став народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра". Другою – його дружина.
Також 18 березня з'явилася інформація про те, що у Києві госпіталізували військового пенсіонера, у якого один з експрес-тестів засвідчив наявність коронавірусу.
У Києві 19 березня підтвердили новий випадок зараження COVID-19. Це був уже третій хворий у столиці.
Того ж дня в Україні загалом зафіксували вже 26 випадків зараження новим коронавірусом.
Влада Києва вже ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в місті через поширення коронавірусу. Треба тільки здійснити юридичні процедури щодо відповідних документів.
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