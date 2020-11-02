У Києві на карантин закрили 8 шкіл та 9 дитсадків, – пресцентр Кличка

У столиці на карантин, через захворювання на коронавірус серед учнів та педагогів, закрили вісім шкіл та дев'ять дитсадків.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомила речниця Київського міського голови Віталія Кличка Оксана Зінов'єва. За її словами, декілька сотень класів у столиці перебувають на дистанційному навчанні.

"На карантин у Києві залишаються зачиненими вісім шкіл. А також на дистанційному навчанні 449 класів у 133 школах столиці. Хворіють на коронавірус 559 учнів та 567 педагогів", – сказала Зінов'єва.

Також, за її словами, закрито на карантин дев'ять дитячих садочків столиці. Та 103 групи в майже сотні садків. Відвідуваність дитсадків сьогодні – понад 52 відсотки.

Сам мер столиці Віталій Кличко, який також хворіє на коронавірус, вже тиждень працює дистанційно та приєднався до брифінгу через пряме включення, наголосив, що Київ всіма силами бореться з епідемією. Водночас він закликав керівників установ надати працівникам максимальну можливість працювати з дому, а киян – користуватися громадським транспортом у разі реальної потреби. За його словами, запровадження повного карантину в столиці буде крайнім заходом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 2 листопада у Києві зафіксовано 38 745 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 507 жителів столиці. Також за добу сталося 9 летальних випадків.