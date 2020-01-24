Сотні дітей терміново евакуювали: у Києві "замінували" кілька шкіл

У Києві вранці, 24 січня, на Харківському масиві замінували відразу чотири навчальні заклади. Сотні дітей терміново евакуювали. Про це OBOZREVATEL повідомила наша читачка Анна, син якої навчається в одній зі шкіл.

"Сьогодні вранці син пішов, як завжди, до школи. А потім звідти зателефонували і сказали його терміново забрати через замінування. Всіх дітей евакуювали. Там же, у школі нам сказали, що всього заміновано чотири школи", – каже Анна.

З її слів, усі школи розташовані поблизу станції метро "Харківська".

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"Мій син навчається у гімназії №237 на вул. Вербицького. Там іще школа, і її теж замінували. Коли я прийшла за дитиною, до приміщення почали заходити люди у спецодязі, які перевіряли приміщення і дітей", – додала Анна.

У головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві OBOZREVATEL підтвердили інформацію. "О 9:58 надійшов сигнал про замінування двох шкіл на Харківському масиві – №252 і 258. Перевіркою повідомлення зараз займаються правоохоронці", – сказала спікерка відомства Світлана Водолага.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні у Києві "мінували" київську мерію, працівників евакуювали, провели перевірку, але інформація не підтвердилася. Крім того, мінували вокзал, аеропорт і станції метро.

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