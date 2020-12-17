У Києві на головній ялинці замість капелюха встановили зірку. Відео

У четвер, 17 грудня, в Києві на головну ялинку України встановили восьмикутну зірку, замість казкового капелюха.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, монтаж зірки почався ще з ранку, але підготовка велася вже кілька днів. Для установки зірки навіть довелося зняти частину гірлянд.

В сюжеті ТСН відзначили, що виготовили зірку за три дні. Новорічна прикраса зроблено з алюмінію і гірлянд трьох кольорів. Висота зірка чотири метри і вагою 60 кілограмів. Вартість прикраси склала 75 тисяч гривень.

Нагадаємо, що казковий капелюх, що прикрашав головну новорічну ялинку країни на Софійській площі в Києві, вирішили замінити зіркою.

Раніше представники протестантських церков України звернулися до мера Києва Віталія Кличка з вимогою замінити на головній ялинці країни капелюх на традиційну різдвяну зірку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці відреагували на демонтаж казкового капелюхи з головної ялинки, яку встановили на Софійській площі в Києві.